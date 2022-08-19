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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина, ООН и МАГАТЭ работают над деталями миссии в Запорожскую АЭС, – Зеленский

Киев • УНН

 • 137846 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что украинские дипломаты, партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают детали миссии, которая будет направлена в Запорожскую АЭС. Об этом информирует УНН.

Украина, ООН и МАГАТЭ работают над деталями миссии в Запорожскую АЭС, – Зеленский

Цитата

"Украинские дипломаты, наши партнеры, представители ООН и МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть отправлена ​​на Запорожскую атомную станцию. С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре. И я благодарен всем, кто присоединился к этой работы и инициативы", – сказал Президент.

Детали

Зеленский заметил, если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю разных европейских стран как одна из самых трагических за все время, "ибо ни одной инструкцией ни на одной атомной станции мира не предусмотрен порядок действий на тот случай, если какая-нибудь государство-террорист превращает АЭС в мишень".

Напомним

Делегация Международного агентства по атомной энергии может посетить Запорожскую АЭС в начале сентября, сообщил в пятницу представитель россии в МАГАТЭ.

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