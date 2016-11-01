Більше 97% коштів інфраструктурної субвенції розподілено між проектами об’єднаних громад — Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на перше листопада 2016 року експертною комісією при Мінрегіоні погоджено вже 1226 заявок від 159 об’єднаних територіальних громад на проекти розвитку інфраструктури, які будуть реалізовані за рахунок державної субвенції. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінрегіону.
За даними Мінрегіону, загальна сума реалізації проектів, на які погоджено заявки, становить 974,2 млн грн (~97,4 % розміру субвенції).
У відомстві зазначили, що у 2016 році з Державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію у сумі один мільярд гривень. Кошти субвенції розподілятимуться між створеними у 2015 році 159 об’єднаними громадами за чіткою формулою: в залежності від кількості сільського населення і площі громади. Це від 960 тис. грн для найменшої об’єднаної громади до 23 млн грн — для найбільшої.
Як повідомляв УНН, усі об’єднані громади подали заявки на використання коштів державної інфраструктурної субвенції.