Более 97% средств инфраструктурной субвенции распределены между проектами объединенных общин - Минрегион
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на 1 ноября 2016 года экспертной комиссией при Минрегионе согласовано уже 1226 заявок от 159 объединенных территориальных общин на проекты развития инфраструктуры, которые будут реализованы за счет государственной субвенции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минрегиона.
По данным Минрегиона, общая сумма реализации проектов, на которые согласованы заявки, составляет 974,2 млн грн (~ 97,4% размера субвенции).
В ведомстве отметили, что в 2016 году из Государственного бюджета объединенным территориальным общинам на развитие инфраструктуры предусмотрена субвенция в сумме один миллиард гривен. Средства субвенции будут распределяться между созданными в 2015 году 159 объединенными общинами по четкой формуле: в зависимости от количества сельского населения и площади общины. Это от 960 тыс. грн для самой маленькой объединенной общины до 23 млн грн - для самой большой.
Как сообщал УНН, все объединенные общины подали заявки на использование средств государственной инфраструктурной субвенции.