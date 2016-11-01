Более 97% средств инфраструктурной субвенции распределены между проектами объединенных общин - Минрегион

По данным Минрегиона, общая сумма реализации проектов, на которые согласованы заявки, составляет 974,2 млн грн (~ 97,4% размера субвенции).

В ведомстве отметили, что в 2016 году из Государственного бюджета объединенным территориальным общинам на развитие инфраструктуры предусмотрена субвенция в сумме один миллиард гривен. Средства субвенции будут распределяться между созданными в 2015 году 159 объединенными общинами по четкой формуле: в зависимости от количества сельского населения и площади общины. Это от 960 тыс. грн для самой маленькой объединенной общины до 23 млн грн - для самой большой.

Как сообщал УНН, все объединенные общины подали заявки на использование средств государственной инфраструктурной субвенции.