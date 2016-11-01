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15 марта, 19:03 • 113958 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163051 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135850 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128510 просмотра

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15 марта, 12:52 • 111783 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104902 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101038 просмотра

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Более 97% средств инфраструктурной субвенции распределены между проектами объединенных общин - Минрегион

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Киев • УНН

 • 8293 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. По состоянию на 1 ноября 2016 года экспертной комиссией при Минрегионе согласовано уже 1226 заявок от 159 объединенных территориальных общин на проекты развития инфраструктуры, которые будут реализованы за счет государственной субвенции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минрегиона.

По данным Минрегиона, общая сумма реализации проектов, на которые согласованы заявки, составляет 974,2 млн грн (~ 97,4% размера субвенции).

В ведомстве отметили, что в 2016 году из Государственного бюджета объединенным территориальным общинам на развитие инфраструктуры предусмотрена субвенция в сумме один миллиард гривен. Средства субвенции будут распределяться между созданными в 2015 году 159 объединенными общинами по четкой формуле: в зависимости от количества сельского населения и площади общины. Это от 960 тыс. грн для самой маленькой объединенной общины до 23 млн грн - для самой большой.

Как сообщал УНН, все объединенные общины подали заявки на использование средств государственной инфраструктурной субвенции.

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