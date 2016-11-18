Більше 400 загиблих на Донбасі ідентифіковано за допомогою ДНК-експертизи - О.Богомолець
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. За допомогою ДНК-експертизи експертам вдалося ідентифікувати 450 загиблих у зоні проведення АТО на частині сходу України. Про це заявила радник президента України з гуманітарних питань, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Сьогодні ми маємо 1,8 тисяч останків, які вивезено з територій Донбасу, ми маємо 880 ДНК-профілів у системі, з них 450 — ідентифіковані, родини отримали компенсацію”, — заявила О.Богомолець.
О.Богомолець повідомила, що особисто займалася напрацюванням повної системи ДНК-ідентифікації загиблих, якої не існувало до бойових дій.
Гуманітарна місія “Чорний тюльпан”, яка шукає поховання на місцях проведення боїв і привозить тіла додому, навесні цього року заявила, що з початку бойових дій на Донбасі вивезла з окупованої території понад 600 останків військовослужбовців.
У вересні поліція Донеччини заявляла, що від початку бойових дій на Донбасі зникли безвісти близько 1,5 тисячі людей.
За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,6 тисячі людей, понад 22 тисячі були поранені.