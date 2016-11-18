Более 400 погибших на Донбассе идентифицировано с помощью ДНК-экспертизы - О.Богомолец
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. С помощью ДНК-экспертизы экспертам удалось идентифицировать 450 погибших в зоне проведения АТО на части востока Украины. Об этом заявила советник президента Украины по гуманитарным вопросам, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"Сегодня мы имеем 1800 останков, которые вывезены с территории Донбасса, мы имеем 880 ДНК-профилей в системе, из них 450 - идентифицированы, семьи получили компенсацию", - заявила О.Богомолец.
О.Богомолец сообщила, что лично занималась наработкой полной системы ДНК-идентификации погибших, которой не существовало до боевых действий.
Гуманитарная миссия "Черный тюльпан", которая ищет захоронение на местах проведения боев и привозит тела домой, весной этого года заявила, что с начала боевых действий на Донбассе вывезла из оккупированной территории более 600 останков военнослужащих.
В сентябре полиция Донецкой области заявляла, что с начала боевых действий на Донбассе пропали без вести около 1,5 тысяч человек.
По данным ООН, в Донбассе с начала конфликта погибли более 9,6 тысяч человек, более 22 тысяч были ранены.