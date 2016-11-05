Більше 400 авто зібрались у черзі на КПВВ "Мар’їнка", і ще 200 - на КПВВ "Майорське"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/200, “Мар’їнка” — 270/180, “Новотроїцьке” — 40/25, “Гнутове” — 20/25. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужбі.
У прес-службі наголосили, що пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишається інтенсивним.
“Сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 0/200; „Мар’їнка“ — 270/180; „Новотроїцьке“ — 40/25; „Гнутове“ — 20/25”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнуло 21,5 тисяч осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 4540 осіб та 530 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5480 осіб та 1130 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4510 осіб та 1005 транспортних засобів; “Гнутове” — 2930 осіб та 775 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4070 осіб.