Более 400 авто собрались в очереди на КПВВ "Марьинка", и еще 200 - на КПВВ "Майорское"

В пресс-службе отметили, что пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, остается интенсивным.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилось такое количество транспортных средств:" Майорское "- 0/200; "Марьинка" - 270/180; "Новотроицкое" - 40/25; "Гнутово" - 20/25 ", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекло 21,5 тысяч человек и 3,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4540 человек и 530 транспортных средств; "Марьинка" - 5480 человек и 1130 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4510 человек и 1005 транспортных средств; "Гнутово" - 2930 человек и 775 транспортных средств; "Станица Луганская» - 4070 человек.