Більше 200 авто зібрались у черзі на КПВВ "Майорське" і ще 500 - у "Мар'їнці"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/160; “Мар’їнка” — 250/250; “Новотроїцьке” — 10/15; “Гнутове” — 25/30. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили прикордонники, минулої доби пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в зоні проведення АТО, залишався динамічним. Загалом в обидва напрямки КПВВ перетнуло майже 25 тисяч осіб та 4,4 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 6020 осіб та 740 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6570 осіб та 1385 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4730 осіб та 1100 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3525 осіб та 1195 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3940 осіб.