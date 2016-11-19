Более 200 авто собрались в очереди на КПВВ "Майорское" и еще 500 - на "Марьинке"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/160; "Марьинка" - 250/250; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 25/30. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили пограничники, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в зоне проведения АТО, оставался динамичным. Всего в оба направления КПВВ пересекло почти 25 тысяч человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 6020 человек и 740 транспортных средств;
"Марьинка" - 6570 человек и 1385 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4730 человек и 1100 транспортных средств;
"Гнутово" - 3525 человек и 1195 транспортных средств;
"Станица Луганская» - 3940 человек.