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У держприкордонному комітеті рб виступили зі звинуваченнями, що окрім того, що українські військові продовжують мінувати території, що прилягають до кордону з білоруссю, ще й нібито "руйнують" "під'їзні дороги" та "об'єкти інфраструктури".

У СтратКомі ЗСУ уже відреагували, назвавши "цинізмом 80 lv", коли білоруський прикордонний комітет звинувачує Україну в мінуванні прикордонної території та будівництві паркану з колючим дротом і оборонних споруд на кордоні "з тими, хто й досі надає свої території" рашистам "для здійснення атак на Україну".

Доповнення

На українсько-білоруському кордоні будують залізобетонний паркан з колючим дротом.