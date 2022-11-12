Детали

В госпограничном комитете рб выступили с обвинениями, что кроме того, что украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с беларусью, еще и якобы "разрушают" "подъездные дороги" и " объекты инфраструктуры.

В СтратКоме ВСУ уже отреагировали, назвав "цинизмом 80 lv", когда белорусский пограничный комитет обвиняет Украину в минировании пограничной территории и строительстве забора с колючей проволокой и оборонных сооружений на границе "с теми, кто до сих пор предоставляет свои территории" рашистам "для совершения атак на Украину".

Дополнение

На украинско-белорусской границе строят железобетонный забор с колючей проволокой.