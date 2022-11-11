Україна будує стіну на кордоні з білоруссю: в ОП показали фото

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"Зараз на півдні наші люди зустрічають наших військових, а на півночі кипить інша робота – тут зводять стіну на кордоні з білоруссю. Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині", – написав Тимошенко.

За його словами, вже облаштовано приблизно 3 км кордону. Також тривають роботи в Рівненській і Житомирській областях.

Тимошенко додав, що фортифікаційні споруди зводять і в регіонах, які межують з росією.

"Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу", – зазначив він.

Нагадаємо

Українські військові у разі наступу російських окупантів з білорусі готові завдати масованого вогневого ураження.