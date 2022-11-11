Украина строит стену на границе с белорусью: в ОП показали фото

Детали

"Сейчас на юге наши люди встречают наших военных, а на севере кипит другая работа – здесь возводят стену на границе с беларусью. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни", – написал Тимошенко.

По его словам, уже обустроено примерно 3 км границы. Также продолжаются работы в Ровенской и Житомирской областях.

Тимошенко добавил, что фортификационные сооружения возводят и в регионах, которые граничат с россией.

"Наши пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, имеют все необходимое оборудование для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу", – отметил он.

Напомним

Украинские военные в случае наступления российских оккупантов из беларуси готовы нанести массированное огневое поражение.