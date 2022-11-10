Буде масоване вогневе ураження: у Генштабі розповіли, як зустрінуть окупантів у разі наступу з білорусі

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"Активна оборона. Так будуть діяти наші воїни на випадок, якщо ворог надумає повторити наступ з території республіки білорусь. З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними", – повідомляє Генштаб.

Як зазначили, для оборони та відсічі буде задіяно всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів.

"Активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії", – додали у Генштабі.

Нагадаємо

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявляв, що в білорусі можуть сформувати загрозливе для України ударне угруповання лише через два-три місяці.

5 листопада Генштаб повідомляв, що на території білорусі проводять доукомплектування підрозділів зс рф.