Будет массированное огневое поражение: в Генштабе рассказали, как встретят оккупантов в случае наступления из беларуси

Цитата

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", – сообщает Генштаб.

Как отметили, для обороны и отпора будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.

"Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии", – добавили в Генштабе.

Напомним

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что в беларуси могут сформировать угрожающую для Украины ударную группировку только через два-три месяца.

5 ноября Генштаб сообщал, что на территории беларуси проводят доукомплектование подразделений вс рф.