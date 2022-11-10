Будет массированное огневое поражение: в Генштабе рассказали, как встретят оккупантов в случае наступления из беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинские военные в случае наступления российских оккупантов из беларуси нанесут массированное огневое поражение. Об этом в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", – сообщает Генштаб.
Как отметили, для обороны и отпора будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов.
"Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии", – добавили в Генштабе.
Напомним
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что в беларуси могут сформировать угрожающую для Украины ударную группировку только через два-три месяца.
5 ноября Генштаб сообщал, что на территории беларуси проводят доукомплектование подразделений вс рф.