Білорусь грозить обмеженнями імпорту з України на суму "втрат" у двосторонній торгівлі

Цитата:

“Ми вживемо адекватних заходів рівно на ту суму, яку втратили ”, - сказав Макей.

Білоруський міністр не називав ці заходи, зазначивши водночас, що йдеться “про обмеження імпорту низки українських товарів рівно на ту суму, яку ми втратили в нашій торгівлі з Україною”.

Деталі

При цьому, додав Макей, Білорусь не має наміру “робити жодних кроків, які могли б привести до загострення” — зокрема не збирається відкликати з України свого посла.

Доповнення

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України. Це послідувало після того, як Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Після рішення України стало відомо, що Білорусь ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, серед яких кондитерські вироби, шоколад і навіть туалетний папір.

Міністерство закордонних справ України пообіцяло знайти для компаній, які постраждають від білоруських санкцій, альтернативний ринок продажів.