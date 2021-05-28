Білорусь перевела видачу ліцензій на частину імпорту з України у ручний режим: Київ веде консультації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, серед яких кондитерські вироби, шоколад і навіть туалетний папір. Україна вважає такі дії дискримінаційними, а уряд веде консультації з виробниками. Про це повідомив 28 травня заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.
Цитата:
"За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі. Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292", - повідомив Тарас Качка у Facebook.
Деталі
Зі слів торгпреда України, рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.
Реакція України
"Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - зазначив Тарас Качка.
Додамо
Тим часом у ЗМІ почали писати про те, що Білорусь може зупинити поставки бензину А-95 в Україні вже з червня, але це не підтверджена інформація.
Що було раніше
Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України.
Це послідувало після того, як Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.