Білорусь перевела видачу ліцензій на частину імпорту з України у ручний режим: Київ веде консультації

Цитата:

"За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі. Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292", - повідомив Тарас Качка у Facebook.

Деталі

Зі слів торгпреда України, рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.

Реакція України

"Такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними. Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - зазначив Тарас Качка.

Додамо

Тим часом у ЗМІ почали писати про те, що Білорусь може зупинити поставки бензину А-95 в Україні вже з червня, але це не підтверджена інформація.

Що було раніше

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України.

Це послідувало після того, як Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.