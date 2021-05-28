Офіційно: Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 3404 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 37133 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 124305 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 162650 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 146151 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 151644 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 104425 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87101 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 196946 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89257 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 79338 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 20749 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 33741 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 42653 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 59257 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 163514 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 196949 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 289924 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 455897 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 440952 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 11485 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 36305 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 41548 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 41849 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 42665 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Офіційно: Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня

Київ • УНН

 • 22572 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Про це повідомили в уряді та Міністерстві інфраструктури, передає УНН.

Офіційно: Україна закрила небо для білоруських літаків з 29 травня

Цитата:

“З 00:00 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України, повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь”, — повідомили в міністерстві.

Деталі

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, наразі команда його відомства спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. "Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - сказав міністр.

Виконання протокольного доручення покладається на Мінінфраструктури, Державіаслужбу, ДП “Украерорух”.

Державіаслужба та МЗС мають в установленому порядку забезпечити відповідні заходи та інформування про зазначену заборону відповідні органи Республіки Білорусь.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Станом на четвер єдиною крім Естонії країною ЄС, що не заборонила польоти "Бєлавії", залишався Кіпр.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40