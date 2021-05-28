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Официально: Украина закрыла небо для белорусских самолетов с 29 мая

Киев • УНН

 • 22572 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Об этом сообщили в правительстве и Министерстве инфраструктуры, передает УНН.

Официально: Украина закрыла небо для белорусских самолетов с 29 мая

Цитата:

"С 00:00 29 мая 2021 года вводится запрет на использование воздушного пространства Украины, воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - сообщили в министерстве.

Детали

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, на данный момент команда его ведомства совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. "Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал министр.

Исполнение протокольного поручения возлагается на Мининфраструктуры, Госавиаслужбу, ГП "Украэрорух".

Госавиаслужба и МИД должны в установленном порядке обеспечить соответствующие меры и информирование об указанном запрете соответствующие органы Республики Беларусь.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

По состоянию на четверг единственной кроме Эстонии страной ЕС, не запретившей полеты "Белавии", оставался Кипр.

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