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Беларусь грозит ограничениями импорта из Украины на сумму "потерь" в двусторонней торговле

Киев • УНН

 • 18102 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Беларусь собирается одобрить "адекватные меры" на ту сумму, которую потеряла в торговле с Украиной в результате якобы ограничительных мер. Об этом глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил в интервью российскому изданию "Коммерсант", передает УНН.

Беларусь грозит ограничениями импорта из Украины на сумму "потерь" в двусторонней торговле

Цитата:

"Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли", - сказал Макей.

Белорусский министр не называл эти меры, отметив вместе с тем, что речь идет "об ограничении импорта ряда украинских товаров ровно на ту сумму, которую мы потеряли в нашей торговле с Украиной".

Детали

При этом, добавил Макей, Беларусь не намерена "делать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению" - в частности не собирается отозвать из Украины своего посла.

Дополнение

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространстве Украины. Это последовало после того, как Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

После решения Украины стало известно, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, среди которых кондитерские изделия, шоколад и даже туалетная бумага.

Министерство иностранных дел Украины пообещало найти для компаний, которые пострадают от белорусских санкций, альтернативный рынок продаж.

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