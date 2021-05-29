Білорусь опублікувала список українських товарів під обмеженнями імпорту

Деталі

У документі вказано, що імпорт в Білорусь окремих видів товарів, що походять з України, здійснюється за разовими ліцензіями. Видавати такі ліцензії уповноважене Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі за погодженням з державними органами та іншими організаціями.

У список продукції, що потрапила під обмеження імпорту, увійшли кондитерські вироби з цукру, шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао, фруктові та овочеві соки, пиво. Також дія постанови поширюється на плити деревостружкові і деревоволокнисті, шпалери і аналогічні настінні покриття, туалетний папір і окремі види картонної та паперової упаковки, будівельну цеглу з кераміки, керамічну плитку, скляні ампули, радіатори та інші вироби і їх частини з чорних металів, сільськогосподарські машини для обробки грунту, пральні машини, меблі і їх частини.

Основна частина постанови набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування і буде діяти протягом 6 місяців.

Коментар з МЗС Білорусі

"Ми аналізували і вжили заходів, які де-факто обмежують імпорт з України шляхом введення додаткового контролю, причому на тимчасовій основі, як це допускають норми міжнародної торгівлі, які багато країн активно застосовують. Хочу зазначити, що ми готові до переговорів у будь-який момент", - йдеться у коментарі з приводу ухвалення постанови першого заступника міністра закордонних справ Білорусі Олександра Гурьянова.

З його слів, білоруська сторона готова "повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі", але за умови: Україна має переглянути заходи щодо продукції білоруської сторони, які, як вважає Мінськ, спрямовані на обмеження конкуренції з боку білоруських виробників.

Реакція України

Міністерство закордонних справ разом з торговельним представником України готове допомогти українським компаніям знайти альтернативні ринки збуту їхніх товарів, якщо Білорусь вирішить застосувати проти них необґрунтовані обмежувальні заходи, заявив напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торговельним представником України знайдемо способи і докладемо усіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів", — заявив Кулеба.

Міністр пояснив, що ухвалюючи рішення щодо Білорусі, українська влада одразу прораховувала можливі подальші сценарії дій влади Білорусі у відповідь. Він нагадав, що Україна не застосувала секторальних економічних санкцій проти Білорусі, натомість використовуючи інші інструменти тиску. Водночас, необґрунтоване запровадження Білоруссю режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів є політичним сигналом, оскільки ці обмеження можуть як бути застосовані до конкретних компаній, так і ні, вважають у МЗС.

Що було раніше

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України.

Це послідувало після того, як Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.