Білорусь опублікувала список українських товарів під обмеженнями імпорту

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 24074 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 94609 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 139786 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 123976 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 131125 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 93995 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80050 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 178169 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88122 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 273676 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 49961 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 58057 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 13721 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 22390 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 38925 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 143756 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 178142 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 273653 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 442146 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 429031 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 1918 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31089 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36667 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37160 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38226 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Білорусь опублікувала список українських товарів під обмеженнями імпорту

Київ • УНН

 • 43253 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Уряд Білорусі опублікував перелік українських товарів, які потрапили під індивідуальне ліцензування для імпорту. Відповідну урядову постанову №292 від 26 травня розміщено на білоруському національному правовому інтернет-порталі, повідомляє УНН.

Білорусь опублікувала список українських товарів під обмеженнями імпорту

Деталі

У документі вказано, що імпорт в Білорусь окремих видів товарів, що походять з України, здійснюється за разовими ліцензіями. Видавати такі ліцензії уповноважене Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі за погодженням з державними органами та іншими організаціями.

У список продукції, що потрапила під обмеження імпорту, увійшли кондитерські вироби з цукру, шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао, фруктові та овочеві соки, пиво. Також дія постанови поширюється на плити деревостружкові і деревоволокнисті, шпалери і аналогічні настінні покриття, туалетний папір і окремі види картонної та паперової упаковки, будівельну цеглу з кераміки, керамічну плитку, скляні ампули, радіатори та інші вироби і їх частини з чорних металів, сільськогосподарські машини для обробки грунту, пральні машини, меблі і їх частини.

Основна частина постанови набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування і буде діяти протягом 6 місяців.

Коментар з МЗС Білорусі

"Ми аналізували і вжили заходів, які де-факто обмежують імпорт з України шляхом введення додаткового контролю, причому на тимчасовій основі, як це допускають норми міжнародної торгівлі, які багато країн активно застосовують. Хочу зазначити, що ми готові до переговорів у будь-який момент", - йдеться у коментарі з приводу ухвалення постанови першого заступника міністра закордонних справ Білорусі Олександра Гурьянова.

З його слів, білоруська сторона готова "повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі", але за умови: Україна має переглянути заходи щодо продукції білоруської сторони, які, як вважає Мінськ, спрямовані на обмеження конкуренції з боку білоруських виробників.

Реакція України

Міністерство закордонних справ разом з торговельним представником України готове допомогти українським компаніям знайти альтернативні ринки збуту їхніх товарів, якщо Білорусь вирішить застосувати проти них необґрунтовані обмежувальні заходи, заявив напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має відразу звернутися до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торговельним представником України знайдемо способи і докладемо усіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів", — заявив Кулеба.

Міністр пояснив, що ухвалюючи рішення щодо Білорусі, українська влада одразу прораховувала можливі подальші сценарії дій влади Білорусі у відповідь. Він нагадав, що Україна не застосувала секторальних економічних санкцій проти Білорусі, натомість використовуючи інші інструменти тиску. Водночас, необґрунтоване запровадження Білоруссю режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів є політичним сигналом, оскільки ці обмеження можуть як бути застосовані до конкретних компаній, так і ні, вважають у МЗС.

Що було раніше

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь, а білоруським літакам з 29 травня - в авіапросторі України.

Це послідувало після того, як Мінськ 23 травня, за повідомленнями, підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,595.68