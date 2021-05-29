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Беларусь опубликовала список украинских товаров под ограничениями импорта

Киев • УНН

 • 43253 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Правительство Беларуси опубликовало перечень украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование для импорта. Соответствующее правительственное постановление №292 от 26 мая размещено на белорусском национальном правовом интернет-портале, сообщает УНН.

Беларусь опубликовала список украинских товаров под ограничениями импорта

Детали

В документе указано, что импорт в Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, осуществляется по разовым лицензиям. Выдавать такие лицензии уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по согласованию с государственными органами и другими организациями.

В список продукции, попавшей под ограничения импорта, вошли кондитерские изделия из сахара, шоколада и других готовых пищевых продуктов, содержащих какао, фруктовые и овощные соки, пиво. Также действие постановления распространяется на плиты древесностружечные и древесноволокнистые, обои и аналогичные настенные покрытия, туалетную бумагу и отдельные виды картонной и бумажной упаковки, строительный кирпич из керамики, керамическую плитку, стеклянные ампулы, радиаторы и другие изделия и их части из черных металлов, сельскохозяйственные машины для обработки почвы, стиральные машины, мебель и ее части.

Основная часть постановления вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать в течение 6 месяцев.

Комментарий МИД Беларуси

"Мы анализировали и приняли меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины путем введения дополнительного контроля, причем на временной основе, как это предполагают нормы международной торговли, которые многие страны активно применяют. Хочу отметить, что мы готовы к переговорам в любой момент", - говорится в комментарии по поводу принятия постановления первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Александра Гурьянова.

По его словам, белорусская сторона готова "полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли", но при условии: Украина должна пересмотреть меры в отношении продукции белорусской стороны, которые, как считает Минск, направлены на ограничение конкуренции со стороны белорусских производителей.

Реакция Украины

Министерство иностранных дел вместе с торговым представителем Украины готово помочь украинским компаниям найти альтернативные рынки сбыта их товаров, если Беларусь решит применить против них необоснованные ограничительные меры, заявил накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины найдем способы и приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров", - заявил Кулеба.

Министр пояснил, что принимая решение по Беларуси, украинская власть сразу просчитывала возможные дальнейшие сценарии действий властей Беларуси в ответ. Он напомнил, что Украина не применила секторальных экономических санкций против Беларуси, зато используя другие инструменты давления. В то же время, необоснованное введение Беларусью режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров является политическим сигналом, поскольку эти ограничения могут как быть применены к конкретным компаниям, так и нет, считают в МИД.

Что было ранее

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространстве Украины.

Это последовало после того, как Минск 23 мая, по сообщениям, поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

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