МЗС обіцяє знайти альтернативний ринок для українських компаній, які потраплять під санкції Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністерства закордонних справ разом з торгівельним представником України знайдуть для компаній, які постраждають від білоруських санкцій, альтернативний ринок продажу. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає кореспондент УНН.
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“Щодо бізнесу, щодо української економіки. Ми безумовно прораховували, що Білорусь захоче зробити щось у відповідь. І ми готові були до цього сценарію. І тому я хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має одразу звернутись до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торгівельним представником України знайдемо і докладемо всіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів”, — сказав Кулеба.
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Зі слів міністра, Україна жодних економічних санкцій проти Білорусі не застосовувала, застосовуючи інші елементи тиску: це Білорусь вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій.
Додамо
Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня.
Раніше Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
Після цього стало відомо, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, серед яких кондитерські вироби, шоколад і навіть туалетний папір.