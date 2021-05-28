МЗС обіцяє знайти альтернативний ринок для українських компаній, які потраплять під санкції Білорусі

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“Щодо бізнесу, щодо української економіки. Ми безумовно прораховували, що Білорусь захоче зробити щось у відповідь. І ми готові були до цього сценарію. І тому я хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має одразу звернутись до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торгівельним представником України знайдемо і докладемо всіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів”, — сказав Кулеба.

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Зі слів міністра, Україна жодних економічних санкцій проти Білорусі не застосовувала, застосовуючи інші елементи тиску: це Білорусь вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій.

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Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня.

Раніше Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Після цього стало відомо, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, серед яких кондитерські вироби, шоколад і навіть туалетний папір.