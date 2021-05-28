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МЗС обіцяє знайти альтернативний ринок для українських компаній, які потраплять під санкції Білорусі

Київ • УНН

 • 29078 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністерства закордонних справ разом з торгівельним представником України знайдуть для компаній, які постраждають від білоруських санкцій, альтернативний ринок продажу. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає кореспондент УНН.

МЗС обіцяє знайти альтернативний ринок для українських компаній, які потраплять під санкції Білорусі

Цитата

“Щодо бізнесу, щодо української економіки. Ми безумовно прораховували, що Білорусь захоче зробити щось у відповідь. І ми готові були до цього сценарію. І тому я хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має одразу звернутись до Міністерства закордонних справ, і ми разом з торгівельним представником України знайдемо і докладемо всіх зусиль, щоб знайти цій компанії альтернативний ринок продажу її товарів”, — сказав Кулеба.

Деталі

Зі слів міністра, Україна жодних економічних санкцій проти Білорусі не застосовувала, застосовуючи інші елементи тиску: це Білорусь вирішила застосувати механізм індивідуальних санкцій.

Додамо

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня.

Раніше Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Після цього стало відомо, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, серед яких кондитерські вироби, шоколад і навіть туалетний папір.

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