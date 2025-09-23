Білецький: В Україні забагато думають про перемирʼя замість того, щоб його наближати – зробити армію ефективнішою тут і зараз

$41.380.13
05:00 • 12703 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 13424 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 18355 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 34103 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 37661 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 38892 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 57919 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 67678 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62623 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30285 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури22 вересня, 23:15 • 11908 перегляди
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення22 вересня, 23:54 • 9604 перегляди
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 10841 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 13327 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 13647 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 352 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 3264 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 12708 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 53393 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Махмуд Аббас
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Білий дім
Казахстан
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 53393 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 26032 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 42092 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 93397 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 115285 перегляди
The Guardian
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Tesla Model Y
Шахед-136

Білецький: В Україні забагато думають про перемирʼя замість того, щоб його наближати – зробити армію ефективнішою тут і зараз

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна забагато думає про перемир'я замість того, щоб наближати його ефективною армією.

Білецький: В Україні забагато думають про перемирʼя замість того, щоб його наближати – зробити армію ефективнішою тут і зараз

В Україні забагато уваги приділяють новинам про можливе перемирʼя замість того, щоб наближати його на полі бою. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу.

Найбільш короткий шлях до перемир’я –– це позитивні зрушення на фронті. Мені здається, що країна, багато хто з військових, військово-політичних діячів, людей, які повинні займатись економікою, забезпеченням армії, забагато думають про перемир'я замість того, щоб думати, як це перемирʼя наблизити. Тобто, зробити армію ефективнішою тут і зараз

– сказав Білецький.

Він виступив проти так званого "обміну територіями", а також можливого розведення військ на українській території. Якщо перемирʼя колись і станеться, найбільш прийнятним для України варіантом буде заморозка по лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).

"Жахливий абсурд спроби розведення у 15-40 кілометрові зони. Росіяни, навіть якби стали відводити свої війська від ЛБЗ, будуть відводити по нашій території. А ми –– по своїй території. Це абсурдний сценарій, який вкраде в України ще тисячі квадратних кілометрів, населені пункти, в яких живуть люди", – наголосив комкор. 

Білецький додав: заморозку війни можна сприймати, як час для "видихнути і перезібратись", але за умови, якщо держава і суспільство з першого ж дня будуть використовувати її для нарощування сил, реформ армії, економіки і промисловості, а не на внутрішні конфлікти.

"Військові повинні займатись виключно результатом на фронті. Чим кращий результат на фронті –– тим більш прийнятними і вигідними для нас будуть умови перемирʼя. Тому моя задача не вигадувати, як буде краще, а дати результат на фронті", – заявив комкор.

Лілія Подоляк

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Радіо Свобода
Україна