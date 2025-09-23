Билецкий: В Украине слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы его приближать – сделать армию эффективнее здесь и сейчас

В Украине слишком много внимания уделяют новостям о возможном перемирии вместо того, чтобы приближать его на поле боя. Об этом в интервью Радио Свобода заявил Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса.

Самый короткий путь к перемирию – это позитивные сдвиги на фронте. Мне кажется, что страна, многие военные, военно-политические деятели, люди, которые должны заниматься экономикой, обеспечением армии, слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы думать, как это перемирие приблизить. То есть, сделать армию эффективнее здесь и сейчас – сказал Билецкий.

Он выступил против так называемого "обмена территориями", а также возможного разведения войск на украинской территории. Если перемирие когда-нибудь и произойдет, наиболее приемлемым для Украины вариантом будет заморозка по линии боевого соприкосновения (ЛБС).

"Ужасный абсурд попытки разведения в 15-40 километровые зоны. Россияне, даже если бы стали отводить свои войска от ЛБС, будут отводить по нашей территории. А мы – по своей территории. Это абсурдный сценарий, который украдет у Украины еще тысячи квадратных километров, населенные пункты, в которых живут люди", – подчеркнул комкор.

Билецкий добавил: заморозку войны можно воспринимать как время для "выдохнуть и пересобраться", но при условии, если государство и общество с первого же дня будут использовать ее для наращивания сил, реформ армии, экономики и промышленности, а не на внутренние конфликты.

"Военные должны заниматься исключительно результатом на фронте. Чем лучше результат на фронте – тем более приемлемыми и выгодными для нас будут условия перемирия. Поэтому моя задача не выдумывать, как будет лучше, а дать результат на фронте", – заявил комкор.