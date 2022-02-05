Bild: Путін планує встановити в Україні жорстокий маріонетковий режим, а "незговірливих" українців відправити до таборів

Блокада міст

Як пише видання, сценарій повномасштабного вторгнення включає в себе три етапи, перший з яких - це здача міст. Російська армія планує взяти в блокаду великі міста країни після знищення українських збройних сил в польових умовах.

Наступним етапом буде активізація в містах вже завезених агентурних осередків і лояльних Путіну політиків. В українські міста проникнуть агенти спецслужб. Відзначається, що перед ними стоятиме завдання "встановити в містах проросійське керівництво", яке потім "домовилося б про капітуляцію і передачу" російським окупантам.

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Російські спецслужби повинні будуть "захопити стратегічні об'єкти, усунути загрози, завербувати бажаючих співпрацювати і встановити нове керівництво в захоплених містах".

За звітами розвідки, які опинилися у розпорядженні Bild, цей план буде використовуватися в ключових містах України до тих пір, поки всі мегаполіси країни "мирним шляхом" не перейдуть під контроль Росії.

Скликання "Народної ради"

Після втілення в життя першого етапу, коли всі великі міста країни опиняться під контролем Росії, Кремль планує створити фіктивний парламент, так звану "народну раду", який повинен замінити справжній парламент, і оголосити його недійсним.

"Ця "народна рада" стане маріонетковим законодавчим органом України з так званих представників, раніше відібраних російськими спецслужбами", - йдеться у звіті розвідки.

Згідно з планом, з "народної ради" виникне "резервний уряд", який буде керувати країною, будучи в повній залежності від Росії.

Такі дії супроводжуватимуться пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські "експерти" і політики будуть виправдовувати вторгнення Росії і захоплення України, а кампанія брехні сформулює передбачувані причини війни і подальшої "русифікації".

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У нового псевдо-уряду буде лише одне завдання: зломити опір мільйонів українців російської окупації.

"Завданням цього органу буде оголосити надзвичайний стан і реалізувати план Росії зі створення таборів, в яких будуть відсортовані ті українці, які проявлять незговірливість", - йдеться в секретному звіті.

Зазначається, що "табори для утримання проукраїнських активістів" вже плануються і складаються списки тих, хто буде ув'язнений у табори.

Решта населення буде пригнічена і масовим використанням російських і недавно створених проросійських спецслужб до тих пір, поки опір російським окупантам не буде зломлений. Придушення демократичного руху після сфальсифікованих виборів в Білорусі в 2020 році може служити зразком.

"Для Росії успіх всієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, забезпечення справжньої капітуляції українського народу і отримання визнання і легітимності від новоствореної влади", - цитує розвідслужбу відомство.

Нова "союзна держава"

За інформацією Bild, російська Федеральна служба безпеки ФСБ тісно співпрацює з Кремлем, і в даний час готує проросійські групи для розгортання в Україні.

Основним завданням Путіна перед ними є "вербування українських політиків і усунення противників Кремля".

Перед “новоствореною державою" в Україні буде поставлено завдання "створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії".

Метою Путіна є "союзна держава", що складається з України, Білорусі та Росії з встановленими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі, і Центральним управлінням з Москви.

Також грунтуючись на останніх висновках про заплановане придушення українського населення, спецслужби, які надали інформацію Bild, називають "повномасштабне вторгнення в даний час найбільш вірогідним сценарієм".

За даними спецслужби, це відбудеться "в лютому, але не пізніше березня, якщо Путін не передумає".

Крім того, на питання Bild в російському посольстві заявили, що сценарій вторгнення і путчу являє собою "дивну суміш домислів і чуток", яку "посольство принципово не коментує".



Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.