Британія заявила, що Росію чекають серйозні наслідки у разі спроби встановити "маріонетковий режим" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Росію чекатимуть серйозні наслідки у разі спроби встановити "маріонетковий режим" на Україні. Про це Sky News заявив заступник британського прем'єр-міністра Домінік Рааб, передає УНН.
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"Звертаючись до міжнародного співтовариства, до союзників по НАТО на Заході, ми стоїмо пліч — о-пліч, кажучи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", - заявив Рааб.
Деталі
На питання, чи відправить Велика Британія війська в разі вторгнення Росії, він зазначив, що це вкрай малоймовірно.
"Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але ми можемо сказати, що ми вже готові і беремо участь у програмах навчання для підтримки українців, які захищаються, це абсолютно правильно", — заявив Рааб.
Доповнення
На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії і ракет.
Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може відбутися в будь-який момент.
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує опинитися втягнутою в "жахливу ситуацію" в разі вторгнення.
Виступаючи в Австралії, Трасс попередила президента Росії Володимира Путіна, що він знаходиться "на межі серйозної стратегічної помилки".
Він "не засвоїв уроків історії, - сказала Трасс в Сіднеї. - Українці будуть боротися з цим, це може бути жахливо".
Велика Британія одна з небагатьох західних країн, які допомагають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.