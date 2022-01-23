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Британия заявила, что Россию ждут серьезные последствия в случае попытки установить "марионеточный режим" в Украине

Британия заявила, что Россию ждут серьезные последствия в случае попытки установить "марионеточный режим" в Украине

Киев • УНН

 • 22914 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Россию будут ждать серьёзные последствия в случае попытки установить "марионеточный режим" на Украине. Об этом Sky News заявил заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб, передает УНН.

Цитата

“Обращаясь к международному сообществу, к союзникам по НАТО на Западе, мы стоим плечом к плечу, говоря, что будут очень серьезные последствия, если Россия предпримет этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим”, — заявил Рааб.

Детали

На вопрос отправит ли Великобритания войска в случае вторжения России, он отметил, что это крайне маловероятно.

“Крайне маловероятно, что мы это сделаем, но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки украинцев, защищающихся, это абсолютно правильно”, — заявил Рааб.

Дополнение

На границе с Украиной сосредоточено десятки тысяч российских военнослужащих, а также целый арсенал танков, боевых машин, артиллерии и ракет.

Россия отрицает свои планы вторжения, но Белый дом считает, что теперь атака может произойти в любой момент.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила в пятницу, что Москва рискует оказаться втянутой в “ужасную ситуацию” в случае вторжения.

Выступая в Австралии, Трасс предупредила президента России Владимира Путина, что он находится “на грани серьезной стратегической ошибки”.

Он “не усвоил уроков истории, — сказала Трасс в Сиднее. — Украинцы будут бороться с этим, это может быть ужасно”.
Великобритания одна из немногих западных стран, которые помогают Украине с таким оружием, как противотанковые ракеты, из-за угрозы агрессии со стороны России.

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