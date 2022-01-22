ЗМІ: нові супутникові знімки зафіксували скупчення російської військової техніки біля кордону з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Компанія Maxar Technologies на супутникових знімках зафіксувала скупчення російських військових та техніки поряд із українським кордоном. Фотографії опублікували Reuters та журналіст Алекс Сальві, інформує УНН.
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Фотографії показують скупчення російської техніки поряд із Климовим — за 13 кілометрів від кордону з Україною, у Клинці — за 30 кілометрів від кордону з Україною, у Єльні — за 135 кілометрів від кордону з Україною та за 165 кілометрів від кордону з Україною в Погоново.
На знімках видно вантажівки, танки та іншу військову техніку.
Росія, як і раніше продовжує відкидати заяви про планування нападу на Україну.
New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:
Klimovo: 13 km north of Ukraine
Klintsy: 30 km east of Ukraine
Yelnya: 130 km east of Belarus
Pogonovo: 165 km north of Ukraine
: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022