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ЗМІ: нові супутникові знімки зафіксували скупчення російської військової техніки біля кордону з Україною

ЗМІ: нові супутникові знімки зафіксували скупчення російської військової техніки біля кордону з Україною

Київ • УНН

 • 52526 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Компанія Maxar Technologies на супутникових знімках зафіксувала скупчення російських військових та техніки поряд із українським кордоном. Фотографії опублікували Reuters та журналіст Алекс Сальві, інформує УНН.

Деталі

Фотографії показують скупчення російської техніки поряд із Климовим — за 13 кілометрів від кордону з Україною, у Клинці — за 30 кілометрів від кордону з Україною, у Єльні — за 135 кілометрів від кордону з Україною та за 165 кілометрів від кордону з Україною в Погоново.

На знімках видно вантажівки, танки та іншу військову техніку.

Росія, як і раніше продовжує відкидати заяви про планування нападу на Україну.

New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:

Klimovo: 13 km north of Ukraine
Klintsy: 30 km east of Ukraine
Yelnya: 130 km east of Belarus
Pogonovo: 165 km north of Ukraine

: @Maxar pic.twitter.com/m8k5J8MViL

— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 20, 2022

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh

— Reuters (@Reuters) January 20, 2022

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