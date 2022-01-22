СМИ: новые спутниковые снимки зафиксировали скопление российской военной техники у границы с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Компания Maxar Technologies на спутниковых снимках зафиксировала скопление российских военных и техники рядом с украинской границей. Фотографии опубликовали Reuters и журналист Алекс Сальви, информирует УНН.
Детали
Фотографии показывают скопление российской техники рядом с Климовым — за 13 километров от границы с Украиной, в Клинцах — в 30 километрах от границы с Украиной, в Ельне — в 135 километрах от границы с Украиной и в 165 километрах от границы с Украиной в Погоново.
На снимках видны грузовики, танки и другую военную технику.
Россия по-прежнему продолжает отрицать заявления о планировании нападения на Украину.
New satellite images show a build up of Russian troops/equipment being deployed:
Klimovo: 13 km north of Ukraine
Klintsy: 30 km east of Ukraine
Yelnya: 130 km east of Belarus
Pogonovo: 165 km north of Ukraine
:@Maxarpic.twitter.com/m8k5J8MViL
Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliancehttps://t.Co/SEPbBnsJUlpic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters)January 20, 2022