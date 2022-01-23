РФ намагається привести до влади в Україні проросійського політика - МЗС Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Британії повідомили про плани РФ після вторгнення в Україну. У контексті військової ескалації з боку Росії особливу роль може відігравати план Кремля привести проросійського політика до влади в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на заява МЗС Великобританії.
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“У нас є інформація, яка вказує, що, приймаючи рішення про можливе вторгнення і окупацію України, уряд РФ намагається привести до влади в Києві проросійського лідера”, — йдеться в заяві.
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У британському МЗС підкреслили, що російська розвідка підтримує контакти з кількома колишніми українськими політиками.
“Деякі з них контактують з російськими розвідниками, залученими до планування нападу на Україну”, — додали у зовнішньополітичному відомстві.
За словами міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трас, “оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну”.
“Росія повинна знизити напруженість, припинити кампанію агресії і дезінформації, а також просуватися шляхом дипломатії. Великобританія і наші партнери вже неодноразово говорили, що будь-яке військове вторгнення в Україну стане величезною стратегічною помилкою і матиме високу ціну”, — заявила Трас.