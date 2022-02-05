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Bild: Путин планирует установить в Украине жестокий марионеточный режим, а “несговорчивых” украинцев отправить в лагеря

Bild: Путин планирует установить в Украине жестокий марионеточный режим, а “несговорчивых” украинцев отправить в лагеря

Киев • УНН

 • 46293 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Российский президент Владимир Путин намерен взять в блокаду крупные украинские города после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях. После этого Россия активизирует завезенные агентурные ячейки, а “несговорчивых” украинских активистов, список которых уже готов, отправят в лагеря. Такую информацию публикует немецкое издание Bild со ссылкой на службу иностранной разведки, пишет УНН.

Блокада городов

Как пишет ведомство, сценарий полномасштабного вторжения включает в себя три этапа, первый из которых - это сдача городов. Российская армия планирует взять в блокаду крупные города страны после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях.

Следующим этапом будет активизация в городах уже завезенных агентурных ячеек и лояльных Путину политиков. В украинские города проникнут агенты спецслужб. Отмечается, что перед ними будет стоять задача "установить в городах пророссийское руководство", которое затем "договорилось бы о капитуляции и передаче" русским оккупантам.

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Российские спецслужбы должны будут "захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах".

По отчетам разведки, которые оказались в распоряжении Bild, этот план будет использоваться в ключевых городах Украины до тех пор, пока все мегаполисы страны "мирным путем" не перейдут под контроль России.

Созыв "Народной рады"

После воплощения в жизнь первого этапа, когда все крупные города страны окажутся под контролем России, Кремль намерен создать фиктивный парламент, так называемую "Народную раду", который должен заменить настоящий парламент, и объявить его недействительным.

“Эта “Народная рада” станет марионеточным законодательным органом Украины из так называемых представителей, ранее отобранных российскими спецслужбами", - говорится в отчете разведки.

Согласно плану, из "Народной рады" возникнет "резервное правительство", которое будет управлять страной, будучи в полной зависимости от России.

Такие действия будут сопровождаться пропагандистскими усилиями российских СМИ в Украине и на Западе. Пророссийские "эксперты" и политики будут оправдывать вторжение России и захват Украины, а кампания лжи сформулирует предполагаемые причины войны и последующей "русификации".

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У нового псевдо-правительства будет лишь одна задача: сломить сопротивление миллионов украинцев российской оккупации.

"Задачей этого органа будет объявить чрезвычайное положение и реализовать план России по созданию лагерей, в которых будут отсортированы те украинцы, которые проявят несговорчивость", - говорится в секретном отчете.

Отмечается, что "лагеря для содержания проукраинских активистов" уже планируются и составляются списки тех, кто будет заключен в лагеря.

Остальное население будет угнетено и массовым использованием российских и недавно созданных пророссийских спецслужб до тех пор, пока сопротивление русским оккупантам не будет сломлено. Подавление демократического движения после сфальсифицированных выборов в Беларуси в 2020 году может служить образцом.

"Для России успех всей кампании зависит от контроля над завоеванными территориями, обеспечения подлинной капитуляции украинского народа и получения признания и легитимности от вновь созданной власти", - цитирует разведслужбу ведомство.

Новое "союзное государство"

По информации Bild, Российская федеральная служба безопасности ФСБ тесно сотрудничает с Кремлем, н и в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания в Украине.

Основной задачей Путина перед ними является "вербовка украинских политиков и устранение противников Кремля".
Перед “новообразованным государством" в Украине будет поставлена задача "создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России".

Целью Путина является "союзное государство", состоящее из Украины, Беларуси и России с установленными марионеточными режимами, основанными на советской модели, и центральным управлением из Москвы.

Также основываясь на последних выводах о запланированном подавлении украинского населения, спецслужбы, которые предоставили информацию Bild, называют "полномасштабное вторжение в настоящее время наиболее вероятным сценарием".

По данным спецслужбы, это произойдет "в феврале, но не позднее марта", "если Путин не передумает".

Кроме того, на вопрос Bild в российском посольстве заявили, что сценарий вторжения и путча представляет собой "странную смесь домыслов и слухов", которую "посольство принципиально не комментирует".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Украинские Национальные Новости

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