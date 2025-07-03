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Бійці ЗСУ подякували Максиму Резницькому за фінансову підтримку

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Бійці ЗСУ висловили подяку Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за фінансову підтримку, що дозволила придбати автомобіль, Starlink та засоби РЕБ. Один зі снарядів з написом від мецената вже вразив ціль.

Бійці ЗСУ подякували Максиму Резницькому за фінансову підтримку

Бійці кількох підрозділів Збройних Сил України записали відеозвернення з подякою за матеріальну допомогу меценату Максиму Резницькому, який проживає в Німеччині, його дружині Тетяні Свєтнік, а також представнику в Україні — Валентину Семехі, "Моцарт". Максим Резницький володіє автомобільним бізнесом XTON, Crown Rent GmbH, у місті Дортмунд (Німеччина), активно підтримує ЗСУ та допомагає українським біженцям у Європі.

Вітаємо. Ми — бійці штурмової бригади ЗСУ, хочемо подякувати Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за те, що закрили збори. А також окремо подякувати за те, що завжди відгукуєтесь і допомагаєте нашому підрозділу у знищенні російської нечисті. Слава Україні! Героям слава!

- подякували з передової бійці штурмової бригади.

Військовослужбовець ЗСУ Валентин Семеха, "Моцарт", від імені бійців штурмової бригади "Лють", висловив щиру вдячність Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за фінансову допомогу.

"Завдяки вашій фінансовій підтримці ми змогли забезпечити підрозділ автомобілем та Starlink-ом — це посилило наші позиції та дозволяє залишатися на звʼязку навіть у найскладніших умовах. Ваша допомога — це наш крок до перемоги. Слава Україні!" — подякувал Семеха.

Крім того, військовослужбовці виконали особисте побажання мецената та нанесли на артилерійський снаряд напис: "На Чечню — від Максима Резницького". Як повідомили бійці, снаряд вже відпрацював по цілі та, на їхнє переконання, наніс непоправної шкоди так званому "чеченському TikTok-спецназу", який любить воювати на камеру, але повністю безпорадний у реальному бою. В знак вдячності, гільза з підписом буде особисто передана Максиму Резницькому — як символ визнання та підтвердження того, що його допомога має пряме бойове застосування.

"Від бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" щиро дякуємо Максиму Резницькому та Тетяні Свєтнік за фінансову допомогу на засоби РЕБ. Ви, як ніхто, наближаєте нашу державу до перемоги. Слава нації!" — сказав у зверненні один із командирів "Азову".

Відео подяки Максиму Резницькому завершується теплим побажанням на улюбленому серцю Максима івриті: "שתחיה חיים ארוכים" — "Хай буде твоє життя довгим!". Щира подяка патріотам Максиму Резницькому та координатору його допомоги в Україні — Валентину Семехі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Starlink
Збройні сили України
Німеччина
Україна
Tesla
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