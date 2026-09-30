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The Guardian
Техніка
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Бійці 423 полку "Скіфські Грифони" знищили танк-сарай на основі Т-54

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

Бійці 423-го полку безпілотних систем уразили танк-сарай на основі Т-54.

Бійці 423 полку "Скіфські Грифони" знищили танк-сарай на основі Т-54

Бійці 423 окремого полку безпілотних систем "Скіфські Грифони" уразили ворожий танк-сарай на основі Т-54 на Запорізькому напрямку, пише УНН.

Т-54 було прийнято на озброєння ще у 1946 році. Це найстаріша серійна бронемашина, яку росія розконсервувала для війни проти України. Цей радянський "раритет" із 100-мм гарматою кілька десятків років простояв на складах зберігання на Далекому Сході та подолав майже 9 тис. кілометрів для того, аби одного дня бути знищеним в Україні – зазначають в підрозділі. 

За словами командира 423 ОП БпС полковника В.Герсака, танки-сараї на основі Т-54 періодично застосовуються ворогом у ході механізованих штурмів на Запорізькому напрямку. Повернення цих машин на фронт свідчить про нестачу сучасних танків та брак боєприпасів стандартних калібрів в російській армії. Наприкінці вересня, користуючись негодою, ворог пішов одразу із трьох напрямків та намагався прорвати нашу оборону, але всі ці спроби не дали бажаного результату і наші FPV-дрони зафіксували "фото-фініш". 

Як повідомлялося раніше, окрім танків-сараїв цілями "Скіфських Грифонів" в різний час також ставали: розвідувальні безпілотники типу "'ZALA Z-16", ударні БПЛА типу "Ланцет" і "Shahed", ЗРК "Стріла-10", ЗРК "Оса", самохідна гаубиця 2С1 "Гвоздика", САУ "Акація". Наприкінці серпня пілотами 423 ОП БпС було вражено командира 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ ЗС РФ Д. Шабаєва. 

Євген Царенко

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