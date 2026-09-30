Бойцы 423-го полка "Скифские Грифоны" уничтожили танк-сарай на базе Т-54
Киев • УНН
Бойцы 423-го полка беспилотных систем поразили танк-сарай на базе Т-54.
Бойцы 423-го отдельного полка беспилотных систем "Скифские Грифоны" поразили вражеский танк-сарай на базе Т-54 на Запорожском направлении, пишет УНН.
Т-54 был принят на вооружение ещё в 1946 году. Это самая старая серийная бронемашина, которую россия расконсервировала для войны против Украины. Этот советский "раритет" со 100-мм пушкой несколько десятков лет простоял на складах хранения на Дальнем Востоке и преодолел почти 9 тыс. километров для того, чтобы однажды быть уничтоженным в Украине, — отмечают в подразделении.
По словам командира 423-го ОП БпС полковника В. Герсака, танки-сараи на базе Т-54 периодически применяются противником в ходе механизированных штурмов на Запорожском направлении. Возвращение этих машин на фронт свидетельствует о нехватке современных танков и дефиците боеприпасов стандартных калибров в российской армии. В конце сентября, воспользовавшись непогодой, противник пошёл сразу с трёх направлений и пытался прорвать нашу оборону, но все эти попытки не дали желаемого результата, и наши FPV-дроны зафиксировали "фотофиниш".
Как сообщалось ранее, кроме танков-сараев целями "Скифских Грифонов" в разное время также становились: разведывательные беспилотники типа "'ZALA Z-16", ударные БПЛА типа "Ланцет" и "Shahed", ЗРК "Стрела-10", ЗРК "Оса", самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", САУ "Акация". В конце августа пилотами 423-го ОП БпС был поражён командир 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ Д. Шабаев.