"Безвіз" для України сьогодні мають обговорити посли ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Посли Євросоюзу мають обговорити питання лібералізації візового режиму з ЄС для України на засіданні у четвер, 17 листопада. Про це раніше у своєму мікроблозі у Twitter написав брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Схоже, що завтра посли ЄС дадуть зелене світло Раді ЄС почати переговори з Європарламентом щодо візової лібералізації з Україною", - написав він напередодні.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада закликала Європарламент та Раду ЄС ухвалити до кінця 2016 року необхідні рішення про надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.