"Безвиз" для Украины сегодня должны обсудить послы ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Послы Евросоюза должны обсудить вопрос либерализации визового режима с ЕС для Украины на заседании в четверг, 17 ноября. Об этом ранее в своем микроблоге в Twitter написал брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Похоже, что завтра послы ЕС дадут зеленый свет Совету ЕС начать переговоры с Европарламентом по визовой либерализации с Украиной", - написал он накануне.
Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада призвала Европарламент и Совет ЕС принять до конца 2016 года необходимые решения о предоставлении безвизового режима с ЕС для граждан Украины.