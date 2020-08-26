Безсимптомний COVID-19 не вимагає медикаментозного втручання - лікар-інфекціоніст

Так, під час передачі ведуча зачитала питання від глядача, який питав, чому лікар не прописав його синові, у якого раніше підтвердили коронавірус, ніяких ліків.

“Якщо немає симптомів, правильно зробив. Тут я можу тільки подякувати лікаря, який не призначив нічого, якщо немає ніяких симптомів. Ми рекомендуємо робити деякі лабораторні дослідження... Але якщо немає симптомів, як правило це не вимагає якогось специфічного медикаментозного втручання”, — відповіла Голубовська.

Як писав УНН, Голубовська розповіла про зростання важких випадків COVID-19 серед молодих людей.