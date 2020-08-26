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Безсимптомний COVID-19 не вимагає медикаментозного втручання - лікар-інфекціоніст

Київ • УНН

 • 22236 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Якщо при COVID-19 у пацієнта немає симптомів, як правило йому не потрібно специфічне медикаментозне втручання. Про це в ефірі ток-шоу “Пульс” заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.

Безсимптомний COVID-19 не вимагає медикаментозного втручання - лікар-інфекціоніст

Так, під час передачі ведуча зачитала питання від глядача, який питав, чому лікар не прописав його синові, у якого раніше підтвердили коронавірус, ніяких ліків.

“Якщо немає симптомів, правильно зробив. Тут я можу тільки подякувати лікаря, який не призначив нічого, якщо немає ніяких симптомів. Ми рекомендуємо робити деякі лабораторні дослідження... Але якщо немає симптомів, як правило це не вимагає якогось специфічного медикаментозного втручання”, — відповіла Голубовська.

Як писав УНН, Голубовська розповіла про зростання важких випадків COVID-19 серед молодих людей.

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