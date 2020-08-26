Бессимптомный COVID-19 не требует медикаментозного вмешательства - врач-инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Если при COVID-19 у пациента нет симптомов, как правило ему не требуется специфическое медикаментозное вмешательство. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
Так, во время передачи ведущая зачитала вопрос от зрителя, который спрашивал, почему врач не прописал его сыну, у которого ранее подтвердили коронавирус, никаких лекарств.
“Если нет симптомов, правильно сделал. Здесь я могу только поблагодарить врача, который не назначил ничего, если нет никаких симптомов. Мы рекомендуем делать кое-какие лабораторные исследования... Но если нет симптомов, как правило это не требует какого-то специфического медикаментозного вмешательства”, — ответила Голубовская.
Как писал УНН, Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.