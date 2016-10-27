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Безпілотники поцілили у двох лідерів "Аль-Каїди" в Афганістані

Безпілотники поцілили у двох лідерів "Аль-Каїди" в Афганістані

Київ • УНН

 • 7525 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. По двох високопоставлених членах угруповання "Аль-Каїда" завдали удар з американського безпілотника в провінції Кунар на сході Афганістану, передає УНН з посиланням на Khaama Press.

Чиновники в Пентагоні заявили, що двоє лідерів "Аль-Каїди", ймовірно, були ліквідовані внаслідок авіаудару, але американські військові в Афганістані продовжують перевіряти їх успішність.

За наявними даними, щонайменше 15 бойовиків, включаючи двох арабських громадян і декількох пакистанських талібів, були вбиті під час авіаударів.

Представник Пентагону Пітер Кук сказав, що однією з цілей був Фарук аль-Катані, громадянин Катару, який є лідером "Аль-Каїди" на північному сході Афганістану.

П.Кук також додав, що іншим членом груповання, який став ціллю, був Білал аль-Утабі.

"Якщо ці удари визначать успішними, усунення цих основних лідерів "Аль-Каїди" завадить зусиллям щодо змови проти Сполучених Штатів і наших союзників і партнерів по всьому світу, зменшить загрозу для наших афганських партнерів, і допоможе їх зусилля позбавити "Аль-Каїду" безпечного притулку в Афганістані", - сказав П.Кук.

Бойовики наразі не прокоментували цю подію.

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