Беспилотники попали в двух лидеров "Аль-Каиды" в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По двум высокопоставленным членам группировки "Аль-Каида" нанесли удар с американского беспилотника в провинции Кунар на востоке Афганистана, передает УНН со ссылкой на Khaama Press.
Чиновники в Пентагоне заявили, что два лидера "Аль-Каиды", вероятно, были ликвидированы в результате авиаудара, но американские военные в Афганистане продолжают проверять их успешность.
По имеющимся данным, не менее 15 боевиков, включая двух арабских граждан и нескольких пакистанских талибов, были убиты во время авиаударов.
Представитель Пентагона Питер Кук сказал, что одной из целей был Фарук аль-Катани, гражданин Катара, который является лидером "Аль-Каиды" на северо-востоке Афганистана.
П.Кук также добавил, что другим членом группировки, который стал целью, был Билал аль-Утаби.
"Если эти удары определят успешными, устранение этих основных лидеров" Аль-Каиды "помешает усилиям по заговору против Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров по всему миру, уменьшит угрозу для наших афганских партнеров и поможет их усилиям лишить" Аль-Каиду "безопасного убежища в Афганистане ", - сказал П.Кук.
Боевики пока не прокомментировали это событие.