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Беспилотники попали в двух лидеров "Аль-Каиды" в Афганистане

Беспилотники попали в двух лидеров "Аль-Каиды" в Афганистане

Киев • УНН

 • 7525 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. По двум высокопоставленным членам группировки "Аль-Каида" нанесли удар с американского беспилотника в провинции Кунар на востоке Афганистана, передает УНН со ссылкой на Khaama Press.

Чиновники в Пентагоне заявили, что два лидера "Аль-Каиды", вероятно, были ликвидированы в результате авиаудара, но американские военные в Афганистане продолжают проверять их успешность.

По имеющимся данным, не менее 15 боевиков, включая двух арабских граждан и нескольких пакистанских талибов, были убиты во время авиаударов.

Представитель Пентагона Питер Кук сказал, что одной из целей был Фарук аль-Катани, гражданин Катара, который является лидером "Аль-Каиды" на северо-востоке Афганистана.

П.Кук также добавил, что другим членом группировки, который стал целью, был Билал аль-Утаби.

"Если эти удары определят успешными, устранение этих основных лидеров" Аль-Каиды "помешает усилиям по заговору против Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров по всему миру, уменьшит угрозу для наших афганских партнеров и поможет их усилиям лишить" Аль-Каиду "безопасного убежища в Афганистане ", - сказал П.Кук.

Боевики пока не прокомментировали это событие.

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