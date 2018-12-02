Безпілотник ОБСЄ зафіксував важку техніку бойовиків на непідконтрольній території

За інформацією штабу ООС, 29 листопада безпілотний літальний апарат ОБСЄ дальнього радіуса дії в непідконтрольних Україні територіях зафіксував розміщення важкої техніки.

"БМ-21 "Град": в районі Боково-Платове виявлено двадцять дві одиниці, біля Міусинська – шість, а поблизу Садового – вісім одиниць", - повідомили у прес-службі.



Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", сім танків Т-72 та чотири зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10".



"Окрім того, два танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б" і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). А 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" зафіксовано поруч із Боково-Платовим", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, минулого тижня організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила мандат спостережних місій у двох пунктах пропуску на кордоні з РФ.