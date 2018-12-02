Безпілотник ОБСЄ зафіксував важку техніку бойовиків на непідконтрольній території
Київ • УНН
КИЇВ. 2 Грудня. УНН. Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував понад сто одиниць важкої техніки бойовиків. Про це на сторінці Facebook повідомив штаб Операції Об’єднаних Сил, передає УНН.
За інформацією штабу ООС, 29 листопада безпілотний літальний апарат ОБСЄ дальнього радіуса дії в непідконтрольних Україні територіях зафіксував розміщення важкої техніки.
"БМ-21 "Град": в районі Боково-Платове виявлено двадцять дві одиниці, біля Міусинська – шість, а поблизу Садового – вісім одиниць", - повідомили у прес-службі.
Поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 буксируваних гаубиць Д-30 "Жаба", 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", сім танків Т-72 та чотири зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10".
"Окрім того, два танки Т-72, 17 буксируваних гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б" і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південному заході від Луганська у районі Хрустального (колишній Красний Луч). А 6 самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і 4 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" зафіксовано поруч із Боково-Платовим", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила мандат спостережних місій у двох пунктах пропуску на кордоні з РФ.