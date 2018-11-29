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Місію ОБСЄ на двох КПП продовжили на півроку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила мандат спостережних місій у двох пунктах пропуску на кордоні з РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Twitter постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

“Ухвалено рішення щодо продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на ПП „Гуково“ і „Донецьк“ до 31.05.2019.
Делегація України в інтерпретуючій заяві підкреслила, що небажання Росії розширювати місію на інші пункти пропуску свідчить про намір продовжувати агресію проти України”, — йдеться в повідомленні представництва.

Нагадаємо, місія ОБСЄ працює у зазначених пунктах із 29 липня 2014 року.

Раніше українська сторона разом з ОБСЄ ініціювала зустріч Тристоронньої контактної групи у скайп-режимі щодо агресії РФ проти територіальної цілісності України в Азово-Керченській акваторії, але російська сторона цинічно відмовилася.

Як повідомляв УНН, члени незаконних збройних формувань відмовили представникам СММ ОБСЄ у в’їзді до низки населених пунктів.

Українські Національні Новини

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