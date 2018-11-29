Місію ОБСЄ на двох КПП продовжили на півроку

“Ухвалено рішення щодо продовження мандату Спостережної місії ОБСЄ на ПП „Гуково“ і „Донецьк“ до 31.05.2019.

Делегація України в інтерпретуючій заяві підкреслила, що небажання Росії розширювати місію на інші пункти пропуску свідчить про намір продовжувати агресію проти України”, — йдеться в повідомленні представництва.

Нагадаємо, місія ОБСЄ працює у зазначених пунктах із 29 липня 2014 року.

Раніше українська сторона разом з ОБСЄ ініціювала зустріч Тристоронньої контактної групи у скайп-режимі щодо агресії РФ проти територіальної цілісності України в Азово-Керченській акваторії, але російська сторона цинічно відмовилася.

Як повідомляв УНН, члени незаконних збройних формувань відмовили представникам СММ ОБСЄ у в’їзді до низки населених пунктів.