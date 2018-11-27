Бойовики заборонили в’їзд ОБСЄ до низки окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Члени незаконних збройних формувань відмовили представникам СММ ОБСЄ у в’їзді до низки населених пунктів. Про це Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“За даними звіту СММ ОБСЕ, 25 листопада, озброєні особи зі складу російсько-окупаційних військ відмовили членам патруля Місії, які хотіли потрапити до н.п. Пікузи і Саханка, у проїзді через блокпост біля Заїченко, посилаючись на “безпеку СММ”, — йдеться у повідомленні.
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Водночас на блокпості біля Новоазовська представники збройних формувань Російської Федерації в чергове не дозволили патрулю СММ проїхати для верифікації у південному напрямку, посилаючись на те, що “в Новоазовську триває операція”.
Того ж дня, на залізничній станції і на пункті пропуску на кордоні у Вознесенівка найманці збройних формувань Російської Федерації знову наказали патрулю СММ покинути цей район. Вони повідомили, що за будь-яких питань щодо свободи пересування Місії слід звертатися до збройних формувань у Луганську.
Нагадаємо, біля Пісків бойовики ховають зброю від безпілотників ОБСЄ.