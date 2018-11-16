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Біля Пісків бойовики ховають зброю від безпілотників ОБСЄ

Біля Пісків бойовики ховають зброю від безпілотників ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Біля селища Піски, що під Донецьком, бойовики на день ховають зброю від безпілотників ОБСЄ, а вночі відкривають з неї вогонь по українських позиціях. Про це повідомляє прес-центр штабу Операція об'єднаних сил, передає УНН.

“Тут частенько літають безпілотники ОБСЄ і тоді ворог навіть не виходить з бліндажів - ховають зброю", - розповів український захисник з позивним "Іванич".

За його словами, "ближче до вечора, коли іноземна місія прибирає літальні апарати, вони відкривають вогонь. І так, практично, щодня”.

Нагадаємо, 15 листопада ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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