ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. 15 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 8 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Малинове, Вільний, Шуми, Південне, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Павлопіль, Водяне та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Вільний, Шуми, Південне та Водяне. На опорні пункти наших військ біля Південного та Водяного противник також здійснював вогневий вплив із міномету 120-го калібру, а у районі хутора Вільний — з озброєння БМП-1”.
У ході бойових дій два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.
Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, 15 листопада, троє бойовиків — знищені та ще п’ятьох — поранено.
Варто зазначити, що минулої доби прес-центр ООС опублікував фото результатів обстрілу бойовиками житлової забудови Південного.