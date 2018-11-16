ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. 15 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Шумы, Южное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Свободный, Шумы, Южное и Водяное. На опорные пункты наших войск у Южного и Водяного противник также осуществлял огневое воздействие с миномета 120-го калибра, а в районе хутора Вольный — из вооружения БМП-1”.
В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.
С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, 15 ноября, трое боевиков — уничтожены и еще пять — получили ранения.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки пресс-центр ООС опубликовал фото результатов обстрела боевиками жилой застройки Южного.