У Песков боевики прячут оружие от беспилотников ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. У поселка Пески под Донецком боевики в день прячут оружие от беспилотников ОБСЕ, а ночью открывают огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил, передает УНН.
"Здесь частенько летают беспилотники ОБСЕ и тогда враг даже не выходит из блиндажей - прячут оружие", - рассказал украинский защитник с позывным "Иваныч".
По его словам, "ближе к вечеру, когда иностранная миссия убирает летательные аппараты, они открывают огонь. И так практически каждый день".
Напомним, 15 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.