Боевики запретили въезд ОБСЕ в ряд населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Члены незаконных вооруженных формирований отказали представителям СММ ОБСЕ во въезде в ряд населенных пунктов. Об этом Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"По данным отчета СММ ОБСЕ, 25 ноября, вооруженные лица из состава российско-оккупационных войск отказали членам патруля Миссии, которые хотели попасть в н.п. Пикуза и Саханка, в проезде через блокпост у Заиченко, ссылаясь на "безопасность СММ", - говорится в сообщении.
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В то же время на блокпосту у Новоазовска представители вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз не позволили патрулю СММ проехать для верификации в южном направлении, ссылаясь на то, что "в Новоазовске продолжается операция".
В тот же день, на железнодорожной станции и на пункте пропуска на границе в Вознесеновке наемники вооруженных формирований Российской Федерации вновь приказали патрулю СММ покинуть этот район. Они сообщили, что по любым вопросам о свободе передвижения Миссии следует обращаться к вооруженным формированиям в Луганске.
Напомним, у Песков боевики прячут оружие от беспилотников ОБСЕ.