Миссию ОБСЕ на двух КПП продлили на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продлила мандат наблюдательных миссий в двух пунктах пропуска на границе с РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.
“Принято решение о продлении мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на ЧП „Гуково“ и „Донецк“ к 31.05.2019.
Делегация Украины в интерпретируя заявлении подчеркнула, что нежелание России расширять миссию на другие пункты пропуска свидетельствует о намерении продолжать агрессию против Украины”, — говорится в сообщении представительства.
Напомним, миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.
Ранее украинская сторона вместе с ОБСЕ инициировала встречу Трехсторонней контактной группы в скайп-режиме по агрессии РФ против территориальной целостности Украины в Азово-Керченской акватории, но российская сторона цинично отказалась.
Как сообщал УНН, члены незаконных вооруженных формирований отказали представителям СММ ОБСЕ во въезде в ряд населенных пунктов.